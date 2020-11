Alex Czerniatynski préface Antwerp-Standard : "Les deux équipes ont une revanche à prendre"

Ce dimanche en début d'après-midi, le Standard de Liège se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Un choc au programme ce dimanche avec la rencontre opposant l'Antwerp au Standard. Les deux équipes ont chuté cette semaine en Europa League et veulent évidemment renouer avec le succès et retrouver la confiance en championnat. "Un match au sommet entre deux équipes qui ont des ambitions pour le titre et qui veulent décrocher un ticket européen au terme de la saison", nous confie Alex Czerniatynski. "L'Antwerp pensait effectuer la passe de trois contre LASK mais les troupes d'Ivan Leko ont chuté à la maison. Après la défaite contre Anderlecht le week-end dernier, ils viennent de retomber les pieds sur terre. Quant au Standard, ils sont passés à côté de leur match en Pologne. Les deux équipes ont une revanche à prendre", explique celui qui a porté les couleurs des deux formations.

Le matricule 1 montait tout doucement en puissance avant d'être stoppé par Anderlecht. "Du sable dans l'engrenage puis la répétition des matchs aussi. Des joueurs comme Mbokani, Haroun et Refaelov n'ont plus 20 ans non plus. L'Antwerp devra l'emporter au Bosuil pour relancer la machine car une une troisième défaite de suite ferait très mal", précise l'ancien Diable Rouge.

Le Standard est également à la recherche d'un bon résultat mais la pression sera moins grande côté liégeois. "Si les Rouches avaient dû affronter une petite équipe ce week-end, la victoire aurait été obligatoire. Pas ici en se rendant au Bosuil. La pression est moins forte et les joueurs seront motivés de croiser le fer avec les Anversois. Toutefois, ils devront en effet faire sans Vanheusden et les joueurs positifs au Covid-19. Ce sera certainement un match intéressant. Mon prono ? Je vois un 1-1", a conclu Alex Czerniatynski.