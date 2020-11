Le penalty qui coûte deux points à Charleroi: "Dommage, mais je savais qu'il allait le donner"

Charleroi avait réussi à passer devant, au prix d'une excellente deuxième mi-temps à Malines, mais le penalty transformé par Joachim Van Damme a privé les Zèbres de la victoire.

Retournements de situation, beaucoup de buts et un match plaisant: ce Malines-Charleroi ne pouvait sans doute pas se ponctuer sur une victoire des deux équipes.

"On a lâché les chevaux après la pause"

Et quand monsieur Put s'est dirigé vers l'écran pour revoir l'action litigieuse, à huit minutes du terme, Steeven Willems savait que le penalty allait tomber. "J'étais quasiment certain qu'il allait le donner, même si j'espérais que non", souffle-t-il. "Quand j'ai vu la frappe partir, j'ai senti qu'elle partait bien et j'ai essayé de la contrer comme je pouvais. Malheureusement, c'est ma main que le ballon a touchée."

"Dommage", regrette le défenseur central du Sporting. Parce que Charleroi avait bien réagi après une première période délicate. "On a eu la chance de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard. Et on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre. Après la pause, on a lâché les chevaux, on s'est donné corps et âmes, on a pressé à tout-va." Une belle réaction qui a failli rapporter trois points à Charleroi.