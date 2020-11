L'ex-Mauve Behrang Safari prend sa retraite sur un dernier titre

Behrang Safari, l'ancien latéral du RSC Anderlecht, prend sa retraite après avoir remporté un ultime titre avec Malmö.

Behrang Safari (35 ans) a évolué au RSC Anderlecht de 2011 à 2013, le temps de remporter deux titres de champion de Belgique et une Supercoupe de Belgique ; durant toute sa carrière, l'international suédois aura collectionné les trophées. Ce week-end, Safari a remporté le titre de champion de Suède avec Malmö FF, le 11e trophée de sa carrière.

L'ex-Mauve a annoncé que ce serait le dernier : "Tous mes titres ont eu le même goût et se classent à égalité. Il y a quelque chose de spécial à gagner un trophée, on joue au football pour ça, mais celui-ci est le dernier et c'est particulier", déclare le Suédois à Expressen. Concurrent d'Olivier Deschacht à l'époque au RSCA, Safari aura disputé 63 rencontres pour Anderlecht (2 passes décisives).