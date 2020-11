Verschaeren n'a pas d'explication : "Oui, ça doit être la dernière fois"

On pensait Anderlecht guéri, il n'en est finalement rien : les Mauves ont laissé filer de nouveaux points en fin de match.

"C'est difficile à expliquer", soupire Yari Verschaeren, auteur d'un assist mais d'un match globalement très brouillon. "Nous avons déjà connu plusieurs fois ce scénario et il y a toujours des raisons. Je dirais que le plus important est la concentration. Nous avons déjà laissé filé trop de points idiots", regrette le meneur de jeu du RSCA.

On le sait, Anderlecht serait leader (et de loin) sans ces points perdus dans les derniers instants des rencontres. "Tout le monde reconnaît que ça ne peut plus arriver, que c'est arrivé trop souvent. On doit espérer que ce sera la dernière fois", lance Verschaeren, qui se sent de mieux en mieux physiquement : "Je n'ai plus de douleur à la cheville, je suis 100% fit".