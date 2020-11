Mustapha Bundu buteur, une désillusion pour le Nigéria et Victor Osimhen... qui menaient 4-0!

Une remontada que les Super Eagles n'avait probablement pas vue venir.

Une leçon que les Super Eagles n'oublieront pas de si tôt. En éliminatoires de la CAN, le Nigéria avait pris un départ tonitruant contre la Sierra Leone de l'Anderlechtois Mustapha Bundu. Moins de 30 minutes après le coup d'envoi, le marquoir indiquait 4-0. Alex Iwobi, à deux reprises, Victor Osimhen et Samuel Chukwueze avaient inscrit leurs noms au tableau d'affichage.

On pensait le Nigéria lancé vers sa troisième victoire en autant de matchs, mais les Super Eagles se sont fait surprendre. Kwame Quee a réduit le score juste avant la pause et, en seconde période, un but de Mustapha Bundu, son premier avec sa sélection, et un doublé d'Al-Hadji Kamara ont permis à la Sierra Leone d'arracher un partage inespéré (4-4).

Avec sept points sur neuf, le Nigéria reste toutefois leader de son groupe et sa qualification n'est pas menacée. Deuxième point gratté par la Sierra Leone, qui occupe la troisième place du groupe, juste derrière le Bénin (3 unités).