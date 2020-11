Revenu de loin: "un exemple pour n'importe quel joueur" chez les Diables Rouges

Longtemps écarté des Diables Rouges, Thomas Foket a fait son retour en sélection de manière un peu inattendue. Mais il en a profité. Et il a séduit Roberto Martinez!

Plus de trois ans, une éternité pour un footballeur, se sont écoulés entre la dernière sélection de Thomas Foket chez les Diables Rouges en mars 2017 et son retour en équipe nationale, en début de semaine. Appelé pour remplacer Alexis Saelemaekers, forfait de dernière minute, le latéral de Reims a pourtant sauté sur l'occasion.

Mercredi, il a eu les honneurs d'une troisième apparition avec la vareuse rouge de l'équipe nationale belge. Avec un assist à la clé, son premier chez les Diables, sur le deuxième but de Michy Batshuayi contre la Suisse.

J'étais fier de le voir sur le terrain.

Une belle réussite qui a touché Roberto Martinez. "Je voulais le revoir", commentait le coach espagnol après la rencontre. "Il n'avait plus été appelé depuis 2017, mais il a répondu présent. Il devrait être un exemple pour n'importe quel joueur. Après ses problèmes de coeur, il s'est battu pour revenir à son meilleur niveau et j'étais très fier de le voir sur le terrain, avec une aussi belle prestation."

Une pluie de louanges pour un joueur à la trajectoire singulière. Valeur sûre de la Gantoise, champion de Belgique en 2015, Thomas Foket commençait à faire son trou chez les Diables Rouges au début de l'ère Martinez. Mais il a été freiné par de sérieux problèmes de cœur. Opéré, il restera six mois sur la touche et mettra du de temps à retrouver son meilleur niveau.

Mais il s'est arraché, a continué à travailler dans l'ombre et s'est imposé comme une valeur sûre, à Reims, où il évolue depuis un peu plus de deux ans. Des efforts récompensés de la plus belle des manières mercredi, par une troisième cap et une prestation remarquée avec les Diables Rouges.

Thanks foket for the assist yesterday 🤩 (sorry) pic.twitter.com/JgfJJjE23h — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 12, 2020