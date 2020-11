Philippe Montanier revient sur l'épisode Amallah : "Je ne trouve pas cela très responsable"

Le milieu offensif des Rouches, blessé, devait rester à Liège durant cette trêve internationale. Et pourtant, il a dû finalement rentrer au pays.

Selim Amallah s'était blessé au genou à la veille du déplacement à l’Antwerp. Il n'avait donc pas joué au Bosuil (1-1) et ne devait pas rejoindre l’équipe nationale du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Et pourtant, la fédération marocaine de football a exigé que le Standard de Liège libère son joueur afin qu’il soit examiné sur place, et ce malgré le fait que Bertrand Vanden Bulck, le médecin des Rouches ait pris contact avec eux pour éviter que le Rouche ne fasse un aller-retour inutile.

Philippe Montanier est revenu sur cet épisode en conférence de presse en évoquant l'infirmerie du matricule 16. Deux joueurs sont toujours blessés côté liégeois, Jackson Muleka et Zinho Vanheusden. "Il y a Selim aussi qui revient du Maroc. Il s'est fait soigner là-bas et nous avons fait le point aujourd'hui, il va mieux. Ce sera peut-être compromis pour lui samedi contre Eupen, nous verrons bien. Il ne faut précipiter les choses", a expliqué Philippe Montanier avant de donner son avis concernant le rapatriement de son joueur au Maroc.

"Il y a obligation de faire constater la blessure là-bas. Une fois arrivé, le staff médical et la Fédération marocaine estiment s'ils peuvent le rétablir pour le match, mais ce ne fut pas le cas. Nous aurions préféré qu'il reste ici à faire des soins. Puis, je ne trouve pas cela très responsable en pleine crise sanitaire de lui faire faire des milliers de kilomètres et de lui faire prendre l'avion, le train etc...Tout cela pour constater une blessure", a lâché le technicien français.