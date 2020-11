L'ironie du sort pour Anderlecht: "Si le match durait un peu plus longtemps ..."

On l'a déjà assez répété : les fins de matchs ne sont généralement pas à l'avantage du RSC Anderlecht. Ce dimanche, cependant, les Mauves auraient aimé quelques minutes de plus ...

Si les matchs s'arrêtaient à la 80e, Anderlecht serait premier de D1A, le chiffre est connu. Mais pour une fois, les Mauves auraient aimé ... que le match aille jusqu'à la 100e minute. "On a pu s'approcher du but en fin de match, mais ça a été difficile de trouver des solutions. Et en première période, le Beerschot était mieux en place", regrette Hannes Delcroix, par moments à la peine et notamment sur le penalty concédé, au micro de Eleven.

"C'est dommage que le match n'ait pas duré quelques minutes de plus. On doit apprendre à mieux garder le ballon, à rester concentrés ... et à marquer plus de buts sans encaisser", estime le défenseur central du RSCA.