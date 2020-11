Les joueurs d'Anderlecht jurent qu'ils ont compris : "On s'est promis que ça n'arriverait plus jamais"

Vincent Kompany a haussé le ton dans le vestiaire, et pour cause : le match au Beerschot était l'un des plus mauvais d'Anderlecht cette saison. Mais les joueurs jurent qu'on ne les y reprendra plus.

Inutile d'essayer de parler des points positifs à Matt Miazga - par exemple le nombre de duels de la tête remportés par l'Américain, plutôt solide. "Ca n'a aucun intérêt, nous avons perdu", regrette-t-il. "Le Beerschot a donné plus que nous au long du match. Impossible d'être positif en ce moment". C'était également le discours de Vincent Kompany, qui reconnaissait que cette fois, il avait haussé le ton face à ses joueurs. "On doit laisser ça derrière nous et nous améliorer". Car une chose est claire : les joueurs d'Anderlecht ne veulent plus vivre ce genre de match. "D'autres équipes que nous en veulent plus, travaillent plus. Le Beerschot a montré ça aujourd'hui. Nous en prenons la responsabilité. Nous nous sommes promis dans le vestiaire que c'était la dernière fois que nous montrions ce genre de mentalité", affirme Matt Miazga. "Nous devons prendre nos responsabilités".