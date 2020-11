Charleroi devait faire mieux contre Gand: "Mais on va laisser ça derrière nous"

Les Zèbres n'ont pas servi la prestation qu'ils espéraient contre des Gantois solides et bien organisés. Mais le Sporting doit désormais regarder vers l'avant.

C'est en tout cas l'avis émis par Saido Berahino à l'issue de la partie, au micro d'Eleven. Charleroi a peiné pour amener le danger dans le rectangle de Sinan Bolat. "C'était un match avec deux équipes bien organisées, on est déçu d'avoir perdu, on aurait dû leur poser plus de problèmes", estime-t-il.

Dans ce genre de match, la moindre erreur se paye cash. C'est ce qui s'est passé avec cette passe en retrait manquée de Dorian Dessoleil, qui a offert le but d'ouverture à Osman Bukari. "C'est le genre d'erreur qui peut arriver à n'importe qui", estime Saido Berahino. "Il a été incroyable cette saison. On doit laisser ce match derrière nous et aller chercher les trois points lors du prochain match."