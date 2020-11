Officiel : L'ex-Rouche Alen Halilovic rebondit en Angleterre

Mais Alen Halilovic n'a pas connu la même trajectoire qu'un certain Luka Modric ou Ivan Rakitic. Le Croate a enchaîné les mauvaises prestations avant d'être vendu à Hambourg. Le médian a ensuite rejoint l'AC Milan avant d'être prêté au Standard de Liège et à Heerenveen.

Sans club depuis cet été, Halilovic s'est engagé jusqu'en 2021 avec Birmingham, dix-septième de Championship.

BOSS signing! ✍️🔵



We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.