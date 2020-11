Qui pour arrêter l'Union en D1B? "On est encore loin de la Pro League!"

Désormais pleinement lancés en D1B, les Unionistes sont inarrêtables. Mais Felice Mazzu tempère l'enthousiasme: le chemin vers la Pro League est encore long.

En remportant le derby contre le RWDM, dimanche, l'Union a aligné son sixième consécutif en championnat et en profite pour porter son avance à sept unités sur son premier poursuivant, Seraing.

Suffisant pour déjà penser à la montée? C'est un peu tôt, tempère Felice Mazzu au micro de la RTBF. "Bien sûr qu'on ça en tête, mais on en est encore loin", insiste le coach des Bruxellois. "Il nous reste 17 matchs à jouer, et avec la situation sanitaire, on sait que chaque équipe peut perdre des joueurs à certains moments de la saison."

Les Bruxellois restent donc concentrés sur leur tâche. "On doit rester humble, continuer à travailler pour espérer être dans la même position dans 17 rencontres", conclut l'ancien entraîneur du Sporting de Charleroi et de Genk. L'Union Saint-Gilloise aura une belle occasion à saisir à venir le week-end prochain: à Seraing, dimanche soir, les Unionistes pourraient porter leur avance à dix points en cas de succès.