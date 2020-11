🎥 Le but qui fait râler Marc Brys: "Rageant de perdre deux points comme ça"

Gênés par des Trudonnaires combatifs, les Louvanistes semblaient pourtant avoir la rencontre en main, lundi soir. Jusqu'à ce que Duckens Nazon ne se promène dans le rectangle d'OHL.

En plus d'avoir perdu son capitaine pour une très longue durée sur blessure, OHL a laissé filer deux points qui semblaient presque acquis, lundi soir, contre le STVV. Menés après une demi-heure de jeu, OHL avait, en effet, inversé la tendance, grâce à Thomas Henry Joshua Eppiah.

Mais Druckens Nazon, déjà auteur du but d'ouverture, a remis les deux équipes à égalité, à six minutes du terme. Un but que Marc Brys ne digère pas. "Dylan Ouedraogo s'arrête de jouer, Joshua Eppiah laisse filer le ballon dans les pieds de Duckens Nazon. C'est rageant de perdre deux points comme ça", note le coach louvaniste, qui estime malgré tout que "le partage est logique".