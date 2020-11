Kostas Laifis avant la réception de Lech Poznan : "Nous ne voulons pas terminer avec 0 point"

Ce jeudi soir (21h), le Standard de Liège accueillera le Lech Poznan lors de la quatrième journée d'Europa League. Après trois défaites de suite et un 0 sur 9, le matricule 16 court encore après ses premiers points.

Le Standard est dans l'obligation de l'emporter ce jeudi soir contre les Polonais du Lech Poznan. Il n'est pas question du match de la dernière chance mais de celui de l'honneur et de la fierté. "Nous ne voulons pas terminer avec 0 point. Il faut gagner demain et prendre le plus de points possibles. Puis ce sera bénéfique pour notre confiance et le match de dimanche contre Anderlecht. J'ai l'intime conviction que nous pour remporter cette joute européenne contre le Lech Poznan", a déclaré Kostas Laifis en conférence de presse avant d'évoquer le match aller en Pologne. "Une mauvaise rencontre de notre part. Nous n'avons su nous procurer beaucoup d'occasions et techniquement nous n'étions pas bons. Nous avons une revanche à prendre", a martelé le Rouche.

L'absence de Zinho Vanheusden pèse aussi en bord de Meuse. "Zinho est vraiment important pour le groupe, c'est clair. Il est vrai que nous devons mieux jouer mais nous avons aussi d'autres leaders. Il faut retrouver cette force, marquer plus de goals et garder le zéro derrière", a précisé l'ancien joueur de l'Olympiacos.

Le Chypriote a vécu une fin de mercato difficile. Proche de rejoindre la Serie A du côté de la Sampdoria, il est resté à Liège. "Cela ne s'est pas fait mais je suis toujours là prêt à me battre pour mon équipe. Un départ en janvier ? Je n'y pense pas. On verra ce qu'il se passera", a conclu le défenseur central.