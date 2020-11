Le football perd une légende: Diego Maradona est décédé

Les médias avaient annoncé le décès de Diego Maradona, son conseiller l'a confirmée: El Pibe de Oro s'est éteint à l'âge de 60 ans, des suites d'une crise cardiaque.

Légende du football mondial, aussi controversée pour ses frasques loin des terrains, qu'adulée pour son talent et son génie balle au pied, Diego Maradona a succombé des suites d'une crise cardiaque, mercredi en Argentine, quelques semaines seulement après avoir soufflé sa 60e bougie.

C'est évidemment un géant de la planète football qui s'en est allé. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, aux côtés de Pelé notamment, El Pibe de Oro avait contribué à la gloire de l'Albiceleste en offrant à l'Argentin le titre mondial en 1986 et une finale quatre ans plus tard.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Mais Diego Maradona est aussi indissociable de la réussite du Napoli. Un club devenu champion d'Italie pour la première fois, grâce à son imprévisible numéro 10 argentin, en 1987 et qui avait récidivé trois ans plus tard, tout en s'imposant sur la scène européenne en remportant la Coupe UEFA en 1989.

Élu joueur du XXe siècle par les fans, suite à un vote organisé par la FIFA au début des années 2000, Diego Maradona n'aura pas connu le même succès en tant qu'entraîneur. Sélectionneur de l'Argentine entre 2008 et 2010, Diego Maradona était devenu l'entraîneur de Gimnasia, dans son pays, un poste qu'il occupait encore à ce jour.