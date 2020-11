Officiel : Raphael Holzhauser prolonge au Beerschot

Véritable révélation en ce début de saison du côté du Beerschot, Raphael Holzhauser a logiquement prolongé avec le club à la tunique mauve.

C'était attendu et c'est désormais officiel. Auteur d'un début de saison remarquable sous les couleurs des Mannekes, Raphael Holzhauser a prolongé son contrat avec le club d'Anvers. En effet, le néo international autrichien (2 capes) a signé un nouveau bail courant jusqu'en juin 2023.

Pour rappel, le milieu offensif de 27 ans avait rejoint la Belgique en juillet 2019, suite à la fin de son contrat avec les Grasshoppers de Zurich. Un peu plus d'un an après, alors qu'il a déjà été l'un des artisans majeurs de la promotion en D1A des Kielse Ratten la saison dernière, il réalise un début d'exercice 2020/2021 canon. En 13 matchs, l'ancien joueur du VfB Stuttgart compte 10 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Des statistiques impressionnantes.