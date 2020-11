Nouvelle erreur de Sinan Bolat, Wim De Decker défend son gardien

Après une minute de jeu, La Gantoise était déjà menée face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Sinan Bolat est sous le feu des critiques.

La frappe de Petrovic semblait plutôt centrale et Sinan Bolat un peu trop aisément trompé dès l'entame de jeu face à l'Etoile Rouge, ce qui coûte cher à son équipe. "Sinan a mal anticipé la phase. C'est vrai que ce n'est pas sa première erreur de la saison, mais je connais ses qualités et j'ai déjà pu les voir en action. Il doit juste être plus constant", estime Wim De Decker en conférence de presse, volant au secours de son portier.

Bolat kan blijkbaar niet deftig spelen ten westen van Antwerpen. #gntbel — Nick Verhellen (@NickVerhellen) November 26, 2020