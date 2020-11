Philippe Montanier avant son premier Clasico : "C'est comme un derby, ça ne se joue pas mais ça se gagne!"

Après sa victoire contre le Lech Poznan (2-1) en Europa League, le Standard de Liège a fait le plein de confiance avant le fameux Clasico contre Anderlecht ce dimanche.

Après ses premiers points obtenus en Europa League, le Standard de Liège semble avoir retrouvé ses sensations après la victoire contre le Lech Poznan (2-1). "Je suis satisfait du match mais chaque jour suffit sa peine. Chaque match est différent et il faut repartir à zéro tout le temps. C'est bien de livrer une bonne prestation avant Anderlecht mais cela ne garantit rien", a expliqué Philippe Montanier de conférence de presse.

Le technicien français va vivre son premier Clasico dimanche. "J'aborde cette rencontre avec beaucoup de plaisir. Un match extrêmement important pour le club, les supporters et nous tous. Tout le monde a envie de briller dans un Clasico qui est un match particulier entre deux clubs historiques en Belgique. Si je connaissais la rivalité ? Oh oui, je connais le football belge et j'ai vu les banderoles cette semaine et les messages de nos supporters", a souligné l'ancien coach de Lens.

Le T1 des Rouches a ensuite évoqué le futur adversaire. "Anderlecht est une équipe joueuse, très technique et qui possède de très bonnes individualités. Cette formation manque de régularité comme nous mais reste une belle équipe", a précisé Montanier avant de parler de Vincent Kompany. "Un jeune coach qui a eu une grosse carrière en tant que joueur et qui est une icône du football européen."

Toutefois, le club bruxellois aura un léger avantage après la joute européenne du Standard ce jeudi selon plusieurs observateurs. "Il y aura plus de fraîcheur du côté d'Anderlecht, c'est sûr. La fraîcheur physique est un paramètre important mais ce n'est pas le seul. Oui nous sommes bien mentalement mais notre adversaire va vouloir réagir après leur défaite le week-end dernier. Nous connaissons les équipes revanchardes et ce n'est jamais évident", a ajouté Montanier.

"S'il y a un choix à faire, c'est la victoire quelle que soit la manière""

Si Anderlecht veut absolument l'emporter ce dimanche, c'est également le cas du Standard. "Il y a une grosse motivation chez les joueurs et ils sont conscients de l'importance de la rencontre. Le résultat compte plus que la performance ? Les deux ne sont pas incompatibles. Mieux vous jouez, plus vous avez de chances de gagner en général. Mais comme on dit : "un derby, ça ne se joue pas mais ça se gagne !" Et c'est vrai. S'il y a un choix à faire, c'est la victoire quelle que soit la manière", a martelé l'ancien coach de Rennes.

En cas de victoire, les Rouches pourraient réintégrer le top 4. "Le but est de prendre des points pour l'instant. Une sorte de course aux points puis nous verrons durant les derniers mois où nous en sommes. Nous devons être plus réguliers à l'avenir", a conclu le T1 du matricule 16.