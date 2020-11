Philippe Montanier satisfait de ses troupes : "Je pensais qu'on allait s'effondrer"

Ce dimanche soir, le Clasico a accouché d'un nul vierge sans saveur. Anderlecht et le Standard de Liège ont livré un piètre spectacle.

Anderlecht et le Standard de Liège se sont quittés dos à dos ce dimanche soir (0-0). Les deux équipes ont joué trop timidement et ont été un peu trop brouillonnes. Toutefois, le matricule 16 avait une joute européenne dans les jambes contrairement au club bruxellois. "Ce fut match équilibré, mais je suis un peu déçu devant, il manquait un peu de peps", a souligné le coach des Rouches. "Nous avons plus de tirs cadrés, c'est appréciable mais il a manqué ce petit plus offensif et dans la finition. C'était un match difficile que je craignais. Il ne faut pas oublier que nous avons joué à dix les deux derniers matchs pendant une mi-temps. Je pensais qu'on allait s'effondrer et j'avais un peu peur en fin de match. Mais nous nous sommes relevés durant les arrêts de jeu. Cette rencontre s'est disputée dans un bon esprit", a précisé Philippe Montanier.

Le technicien français a surpris pour ce déplacement en alignant Lestienne et Balikwisha en pointe. "Ce système mis en place nous a permis la maîtrise au milieu et de la percussion devant. Nous sommes parvenus à trouver Maxime et Michel-Ange devant mais il manquait parfois du soutien", a expliqué le technicien français qui n'avait pas aligné Obbi Oulare d'entrée de jeu.

"Je n'ai pas à me justifier systématiquement"

D'ailleurs, l'attaquant du matricule 16 était frustré à l'issue de la rencontre et expliquait n'avoir reçu aucune explication de la part de son coach (à lire ICI). "Je n'ai pas à me justifier systématiquement. J'ai à ma disposition un groupe de joueurs et j'ai choisi des joueurs qui avaient de la vitesse. Je fais en fonction des caractéristiques des joueurs et des profils", a lâché l'ancien coach de Lens.