Déjà trois cartons jaunes pour Jorge Simao: "J'ai été un peu trop impulsif"

Dynamique et énergique le long de sa ligne de touche, le nouveau coach de l'Excel l'est parfois un peu trop et il est le premier à le reconnaître.

Jorge Simao est du genre passionné et quand il est sur le bord du terrain, il vit le match à fond et il donne de la voix et de l'énergie pour soutenir ses joueurs. En trois matchs, la Pro League a déjà appris à connaître l'entraîneur portugais de l'Excel Mouscron.

Et les arbitres aussi. Déjà averti lors de son premier match à Genk, Jorge Simao a reçu deux cartons jaunes, synonymes d'exclusion, samedi soir, pour sa première rencontre au Canonnier.

Et il a fait amende honorable, en conférence de presse d'après match. "Je crois que tout le monde a eu l'occasion de voir à quel point je montrais mes émotions depuis mon banc et je dois confesser que, samedi soir, j'ai été un peu trop impulsif. J'ai peut-être été trop loin parfois et je comprends la décision de l'arbitre qui m'a donné un second carton jaune", explique-t-il.