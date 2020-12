Un club de huitième division anglaise tire Tottenham en FA Cup

Les clubs de Premier League feront leur entrée en lice au troisième tour de la FA Cup 2020-2021. Et le Marine FC s'est offert un tirage de rêve. Pensionnaire de Northern Premier League Division One North West, l'équivalent de la huitième division anglaise, Marine Fc affrontera Tottenham début janvier.

Pour gagner ce droit, le club basé à Crosby a dû franchir les étapes une à une. Un tour préliminaire, quatre tours de qualification et les deux premiers tours de la FA Cup: Marine FC a déjà disputé huit rencontres en FA Cup. La neuvième sera une affiche de rêve.

