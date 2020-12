Jelle Van Damme attend toujours : "Le football me manque"

Jelle Van Damme (37 ans) est sans club depuis plus de six mois, mais dit être toujours aussi en forme. Vélo, fitness, marche... Mais combien de temps va-t-il attendre avant qu'un club ne vienne frapper à sa porte ?

Jelle Van Damme est prêt à rejoindre un club si une proposition lui parvient sur la table. "Ma condition physique est très bonne. Tant que je n'ai pas encore vraiment décidé d'arrêter, je veux rester vif et en forme", a expliqué le défenseur central à Sporza. "Je n'ai jamais été aussi en forme pendant l'intersaison. C'est positif pour moi et pour tout club qui pourrait venir aux nouvelles", a souligné l'ancien joueur de l'Antwerp.

Bientôt un retour en D1A qui peut l'utiliser. "Les clubs attendent le prochain mercato en janvier. Mais je n'ai pas encore décidé si je vais attendre jusque-là. Je prendrai peut-être une décision avant. C'est moitié-moitié. Un jour je pense comme ça, le lendemain c'est différent".

"Je veux juste m'amuser un peu"

Van Damme a déjà reçu des offres, mais il filtre. "Je parle du niveau et de l'expérience", dit-il. "Mais un bon défi en Belgique ne devrait même pas coûter aussi cher à un club. Pour aller encore à l'étranger, la proposition doit en effet être suffisamment attrayante. J'ai des enfants et je ne vais pas bouleverser tout leur monde pour rien. Mais dans le cas d'un club belge, je ne regarderai pas le côté financier. Je veux juste m'amuser quelque part. J'aime jouer et le football me manque", a martelé Van Damme.