Kompany insiste : "Cinq ou six de ces joueurs feront les beaux jours des Diables Rouges"

Vincent Kompany et Anderlecht ont connu un solide coup d'arrêt avec un 2/9 qui laisse les Mauves éloignés du top 4. Mais le T1 anderlechtois reste convaincu que le talent de ses joueurs fera la différence.

Ce vendredi, le RSCA se déplace chez un Zulte Waregem qui a frappé un grand coup en allant l'emporter à la Ghelamco Arena (0-3). Autant dire que les Mauves qu'on a pu voir contre le Beerschot et le Standard ne partiront pas favoris des pronostics tant les dynamiques sont inverses. "Je ne ressens aucune pression, et c'est mon rôle de l'évacuer des épaules des joueurs", affirme Vincent Kompany en conférence de presse ce mercredi.

Ces joueurs, quant à eux, semblent bien en difficulté depuis quelques semaines au moment de concrétiser, sur le terrain, les promesses de jeu offensif faites par leur entraîneur. "Je sais ce qu'il reste à voir. Je vois leur talent à l'entraînement, je les vois s'améliorer. Mais il faut que ces progrès se voient sur le terrain", reconnaît Kompany.

De futurs Diables Rouges, il en est persuadé

Les jeunes joueurs d'Anderlecht ont souvent obtenu leur chance ces dernières semaines et ces derniers mois en sélection, mais les résultats et le jeu récents pourraient remettre en cause ces choix de Roberto Martinez. Kompany, lui, en est persuadé : à long terme du moins, ses jeunes talents seront des Diables en puissance.

"Je maintiens qu'il y a énormément de talent ici. Cinq ou six de ces jeunes joueurs feront les beaux jours des Diables Rouges en 2026, en 2030. J'en suis persuadé", insiste l'entraîneur du RSCA et ex-Diable. Sur la pelouse ce dimanche au coup d'envoi, deux joueurs belges seulement : Albert Sambi Lokonga et Hannes Delcroix. Deux des meilleurs Mauves sur le terrain. Un hasard, ou un signe pour Kompany qu'il va falloir faire à nouveau confiance à Neerpede ?