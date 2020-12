Lampard encense Giroud: "C'est le professionnel utlime"

Auteur d'un quadruplé face à Séville, dans la victoire de Chelsea, Olivier Giroud était forcément le premier sujet de la conférence de presse de Frank Lampard.

Chelsea a brillé sur la pelouse du FC Séville (4-0), mercredi soir en Ligue des champions. Les Blues ont pu compter sur un Olivier Giroud de gala, auteur d'un quadruplé ! Après la rencontre, Frank Lampard s'est montré très élogieux envers le champion du Monde français.

"C'est le professionnel ultime, et je pense qu'il l'a fait tout au long de sa carrière. C'est pour ça que vous voyez les chiffres d'Oli pour la France (44 buts en 105 sélections) et en Ligue des champions. Il n'était pas un titulaire régulier avant mon arrivée (en 2019), mais dès que je suis arrivé, j'ai pu ressentir sa positivité en tant que joueur, comment il voulait s'entraîner, comment il voulait affecter les gens, qu'il commence ou non. Il a eu un gros impact lors du redémarrage de la saison. C'est un excellent signe pour les jeunes joueurs mais aussi pour ceux qui ne sont pas toujours retenus dans le groupe. Alors, ils continuent à bien s'entraîner, et quand ils arrivent, ils se comportent comme ils l'ont fait ce soir. C'était une performance vraiment, vraiment complète dans les circonstances de ce soir".

Alors qu'il dispose aussi de Timo Werner et de Tammy Abraham en pointe, en plus de Giroud, le coach des Blues confirme qu'il est difficile de faire un choix entre les trois pour samedi face à Leeds. "Oui, et c'est ce que vous demandez quand vous faites neuf changements. J'essaie toujours de choisir la meilleure équipe avant un match et de ne pas avoir de favoris en tant que tels. Vous essayez de mettre la meilleure équipe sur le papier, mais lorsque les joueurs jouent comme ils l'ont fait aujourd'hui, ils vous posent un gros problème."