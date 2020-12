David Okereke a fait basculer la rencontre: "A la bonne place au bon moment"

Le Nigérian, unique buteur de la soirée, affichait un large sourire après la rencontre remportée par Bruges contre STVV.

David Okereke a marqué ce samedi soir son deuxième but de la saison, mais celui-ci vaut son pesant d'or: Après le non match de Mouscron, les trois points étaient obligatoires pour rester dans le peloton de tête mais aussi pour aller à Rome avec un peu plus de confiance dans les valises. "Même si on joue beaucoup de rencontres, quand on gagne, cela nous donne de l'énergie pour le match suivant".

Le numéro 21 de Bruges sait donc que son but est important, tant sur le plan collectif que sur le plan personnel. Il est clair que trouver le chemin des filets au soir d'une déclaration de Vincent Mannaert affirmant que le poste d'attaquant fera l'objet d'une réflexion lors du prochain mercato, c'est un bon timing.

Mais finalement, est-ce qu'Okereke est un attaquant de pointe? Sa montée ce samedi s'est faite sur le côté droit, comme chaque semaine, et il a été décisif en rentrant sur son pied gauche. "Je joue où le coach me demande de jouer, je m'adapte. Aujourd'hui j'étais à la bonne place au bon moment, après une belle passe de Noa".

Philippe Clement doit espérer une chose: que cela se reproduise lors de chaque rencontre, car offensivement les Brugeois ont aussi besoin d'un bon David Okereke.