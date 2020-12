Hein Vanhaezebrouck avant son premier match: "Il n'y a qu'une seule ambition: faire mieux!"

De retour sur un banc qu'il connaît par coeur, Hein Vanhaezebrouck sait que la mission qui l'attend sera corsée.

C'est ce dimanche que débutera officiellement la deuxième aventure gantoise de Hein Vanhaezebrouck. Par un déplacement sur la pelouse du KV Ostende. "Nous n'avons qu'une seule ambition: faire mieux que ce que nous faisons maintenant", explique-t-Mais le 'nouveau' coach gantois, qui a signé pour un an et demi, refuse de trop se prononcer. "On verra jusqu'où peuvent grimper nos ambitions", avance-t-il prudemment.

Hein Vanhaezebrouck n'arrive toutefois pas dans l'inconnue et il sait à quel point "la situation gantoise est compliquée". "Les joueurs ont commis des erreurs. La direction et les entraîneurs aussi", estime-t-il.

Mais il a confiance: son groupe a des qualités. "Je connais tous les joueurs et j'ai suivi tous les matchs de La Gantoise. Je sais quelles sont les possibilités de ce groupe. J'ai pu voir ce qui était bon et ce qu'il fallait corriger." Son arrivée va-t-il permettre aux Buffalos, éliminés en Europa League et seulement 12es de Pro League, de relever la tête? Début de réponse à partir de 20h45, ce dimanche, sur la pelouse de la Diaz Arena.