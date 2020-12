Du changement lors du Soulier d'Or 2020 : la procédure de vote modifiée

Le mercredi 13 janvier prochain sera décerné le 67e vainqueur du Soulier d'Or. Pour la première fois depuis 1970, la procédure de vote va être modifiée.

Il va y avoir du changement cette année au Soulier d'Or, selon Het Laatste Nieuws. Contrairement aux autres années, où le vote se faisait en deux tours (janvier à juin et juillet à décembre), le scrutin aura lieu en un seul tour pour la période du 30 juin à fin décembre.

Le premier tour (période janvier-fin juin) devrait être annulé car seuls huit matchs de championnat ont été disputés. Ce sont bientôt 196 acteurs et observateurs du monde du football (journalistes, entraîneurs, et anciens lauréats) qui rempliront leur bulletin de vote électronique contenant leur top 3. Ils voteront également pour le meilleur Belge à l’étranger, l’entraîneur de l’année, l’espoir de l’année et le gardien de but de l’année.

Qui sera le successeur de Hans Vanaken ? Parmi les favoris, le Brugeois lui-même mais aussi Raphael Holzhauser (Beerschot) et Lior Refaelov (Antwerp).