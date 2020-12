La folle année de Tessa Wullaert : en route vers un quatrième Soulier d'Or

Tessa Wullaert ne risque pas de perdre son Soulier d'Or féminin cette année : déjà lauréate du trophée trois fois depuis sa mise en place, la Red Flame apparaît comme la seule candidate plausible.

L'année 2020 de Tessa Wullaert aura été un rêve en club et en sélection : la Red Flame termine meilleure buteuse et meilleure passeuse européenne lors des qualifications pour l'Euro 2021, confirmant son statut de fer de lance de l'équipe nationale.

Proud moment for me to finish top assist+goal scorer in this qualifiers ☺️🇧🇪👌🏼 pic.twitter.com/eXZKkFrCxG — Tessa Wullaert (@TessaWullaert) December 7, 2020

En club, tout a déjà été écrit sur les performances hallucinantes de Wullaert depuis son retour en Belgique : le RSC Anderlecht domine la Super League et le doit en grande partie au retour de l'ancienne de Manchester City, autrice de 19 buts en 8 matchs (naturellement meilleure buteuse, et de loin). Trop forte pour la D1 belge ? Probablement, mais le moins qu'on puisse dire est que Tessa Wullaert prend son nouveau rôle à coeur.

Alors que le mode de scrutin pour le Soulier d'Or pour l'année 2020, lié à la pandémie de Covid-19, a été révélé, difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Tessa Wullaert se chausser d'or en janvier prochain. La triple lauréate n'avait dû céder son titre qu'en 2017, quand Janice Cayman créait la surprise en s'adjugeant le second Soulier d'Or féminin de l'histoire du football belge. Cayman reste l'une des joueuses les plus en vue des Red Flames mais son temps de jeu à l'OL, meilleure équipe féminine du monde, ne devrait pas lui permettre de concurrencer Wullaert.

En remportant son quatrième Soulier d'Or, dont trois consécutifs (2016, 2018, 2019, 2020), Tessa Wullaert rentrerait doublement dans l'histoire du football belge : elle égalerait le nombre record de trophées de Paul Van Himst et deviendrait la première joueuse (hommes et femmes confondus) à remporter trois Souliers consécutifs (ce que Hans Vanaken peut également réussir en cas, peu probable, de troisième sacre le 13 janvier prochain). À 27 ans, la Red Flame est dans la forme de sa vie et on s'en réjouit à l'approche de l'Euro ...