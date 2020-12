Raphaël Holzhauser, plus que jamais favori pour un Soulier d'Or à part

Le scrutin du Soulier d'Or 2020 exclura donc la première partie de l'année 2020 : seuls compteront les rencontres disputées après le 30 juin, autrement dit celles de la saison 2020-2021 et la finale de la Croky Cup.

Le mode de scrutin du Soulier d'Or 2020 ne nous enlèvera pas de l'idée que ce trophée sera, en quelque sorte, "au rabais" : pour la première fois, seule la seconde partie de saison sera prise en compte dans les votes, qui commencent ce lundi. Exit, donc, la première partie de l'année 2020 et le titre du Club de Bruges. Les chances de voir un champion en titre soulever le trophée le 13 janvier 2021 sont donc moins grandes.

Hans Vanaken, clairement pas favori

Hans Vanaken, double tenant du titre, est le principal perdant de ce changement de scrutin : auteur de 4 buts début 2020 et champion de Belgique, le Soulier d'Or 2018 et 2019 vit une première partie de saison 2020-2021 moins flamboyante qu'à l'accoutumée, et joue un rôle moins central chez les Blauw & Zwart. Malgré cela, ses 5 buts et 5 assists et le parcours brugeois en Champions League (qui trotte toujours en tête au moment de voter) pourraient lui permettre de créer la surprise.

Lior Refaelov, l'outsider n°1

Si un match peut presque à lui seul écarter Hans Vanaken des prétendants les plus sérieux au Soulier d'Or, c'est la finale de la Croky Cup : l'Antwerp a créé la surprise et Lior Refaelov y est pour beaucoup. L'Israélien a inscrit le seul but de cette finale, qui marquait le retour du football en Belgique après des mois d'arrêt. Depuis, Refaelov s'est imposé comme le pion essentiel du Great Old version Ivan Leko, brillant également en Europa League (3 buts, 1 assist en 5 matchs).

Paul Onuachu, la victoire des chiffres ?

Un nom émerge récemment parmi les candidats au trophée : on ne peut en effet décemment pas écarter l'actuel meilleur buteur de la compétition, Paul Onuachu, qui surfe sur la renaissance du Racing Genk, dont il est également l'un des acteurs. Pas le plus esthétique des joueurs, Onuachu compte 14 buts en 14 matchs et pourrait donc naturellement créer la surprise ; louper le podium serait en tout cas une déception.

Raphaël Holzhauser, un surprenant favori

Mais le grand favori, c'est bien lui : le flegmatique milieu de terrain d'un promu abonné aux scores fleuves et squattant le haut du tableau depuis le début de saison. Raphaël Holzhauser n'a manqué d'afficher son nom au tableau des buteurs ou passeurs qu'à 5 reprises cette saison, ce qui correspond aux 5 défaites du Beerschot. Indispensable, donc, et prolifique avec ses 10 buts et 9 assists, "Rapha" s'est attiré l'inexplicable sympathie de tous les observateurs, avec son style à l'ancienne et improbable. Un promu Soulier d'Or, ce serait une première, pour un trophée totalement à part ...