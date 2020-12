Charleroi a au moins retrouvé de la solidité défensive: "On a besoin de victoires et on va y arriver"

Le verre est plutôt à moitié vide pour les Carolos qui auraient préféré s'imposer pour enfin se relancer. Mais à défaut d'avoir trouvé la faille dans le rectangle adverse, ils ont réussi à prendre un point et à mettre fin à une série de trois défaites consécutives. C'est toujours ça de pris.

Et le Sporting n'a d'ailleurs pas laissé grand-chose à son visiteur du jour, lundi soir, au Mambourg. "On a fait un match solide défensivement, on a eu un peu plus d'occasions en deuxième mi-temps. L'objectif était de gagner évidemment, mais c'était aussi important de ne pas perdre", estime Joris Kayembe.

La série de défaites est donc enrayée, mais les Zèbres le savent: pour avancer, il faut aussi engranger des points. "C'est difficile parce qu'au début de saison, on engrangeait beaucoup et là on a pris qu'un point sur douze. Mais on essaye, on essaye et le but ne tombe pas. Il faut continuer à travailler pour marquer ce but qui nous fera du bien."

D'autant que, malgré sa mauvaise série, le Sporting de Charleroi garde le top 4 à portée de fusil. "Au début de saison, on savait qu'on n'allait pas enchaîner jusqu'à la fin. On sait maintenant qu'on a besoin de victoires pour rester en haut et je pense qu'on va y arriver", positive le latéral gauche du Sporting de Charleroi.