🎥 Insigne se fait tatouer.... Diego MAradona

Le petit ailier de poche de Naples a son club dans le coeur. Il l'a prouvé avec ce nouveau tatouage.

En tant que capitaine de Naples, Lorenzo Insigne (29 ans, 7 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) se montre très affecté par la disparition de Diego Maradona, qui a écrit une bonne partie de sa légende avec les Partenopei entre 1984 et 1991. Après avoir demandé le retrait définitif du maillot numéro 10 au Napoli, l’ailier italien a réalisé un second hommage au Pibe de Oro en se faisant tatouer le visage de l’Argentin avec le maillot napolitain sur la cuisse. Insigne, un vrai parmi les vrais !