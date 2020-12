Le comeback de Massimo Bruno: lentement, mais sûrement!

"On voit le bout du tunnel, même s'il y a encore beaucoup de boulot": Massimo Bruno est redevenu un footballeur à part entière lundi dernier et il espère désormais retrouver toutes ses sensations le plus vite possible pour aider le Sporting de Charleroi à atteindre ses objectifs.

Homme fort du Sporting de Charleroi la saison dernière, Massimo Bruno aura donc dû patienter neuf mois sur la touche avant de refouler les pelouses de Pro League. Il a donc vécu, à titre personnel, un moment important, lundi dernier, quand Karim Belhocine a fait appel à lui en fin de match contre Courtrai. "J'attendais vraiment ce moment. J'étais très content de pouvoir monter, même si j'aurais préféré un autre résultat", confiait-il à l'issue du partage entre les Zèbres et les Kerels. Ces cinq minutes sur le terrain du Mambourg auront en tout cas confirmé son retour aux affaires, même s'il sait qu'il aura encore besoin de temps avant de retrouver les sensations qui lui avaient permis de briller la saison dernier. "J'essaye de travailler au maximum à l'entraînement, car je n'oublie pas que j'ai encore beaucoup de boulot. Et quand j'ai les minutes pour jouer, il faut que je me donne au maximum pour aider l'équipe. Plein de sensations doivent encore revenir, mais c'est en jouant que je vais les retrouver", prévient-il. Car Massimo Bruno ne cache pas que cette rupture des ligaments, il a fallu la digérer. "Il y a eu des hauts et des bas", confirme-t-il. "Une longue blessure comme celle-là, c'est clair que ce n'est pas facile à gérer. Mais j'ai su rester positif à 95% du temps et bosser au maximum. J'ai pu compter sur le soutien de mes proches et maintenant je vais continuer à bosser, semaine après semaine, pour retrouver mon meilleur niveau." Massimo Bruno est donc ravi et optimiste. Et son coach partage forcément ce sentiment. "Le voir s'engager dans les duels comme il l'a fait contre Courtrai est très positif et rassurant. Il va petit à petit nous aider", estime Karim Belhocine, cité dans par les médias de son club.