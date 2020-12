Ivan Leko est furieux: "C'est la base de la base"

S'il y a bien un homme déçu après la défaite de l'Antwerp contre Bruges, c'est Ivan Leko. Il sait que son équipe a facilité la tâche de son adversaire du jour.

Le coach croate de l'Antwerp était dépité après la défaite de son équipe contre Bruges. "A cause de nous, il n'y a pas eu de match ce dimanche", a déclaré l'ancien coach de Bruges. "Avec sa qualité, la grinta, la motivation et deux jours de repos en plus pour Bruges, nous leur avons en plus donné des cadeaux. Cette victoire est méritée et c'est difficile, cela nous fait mal. Nous voulions montrer dans un Topper ce que nous valons vraiment".

Leko analyse ensuite les buts encaissés par son équipe: "Je n'ai pas encore revu les images du premier but, mais j'ai le sentiment que mon arrière latéral aurait dû fermer l'intérieur. C'est la base de la base, il n'y a normalement pas besoin d'un entraîneur pour le dire. Concernant la carte rouge nous sommes à la faute car nous ne sommes pas prêts pour le coup de pied de but.

Sur ces deux phases, les Anversois ont perdu la rencontre, car derrière ils ont joué en infériorité numérique pendant 75 minutes.