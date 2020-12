Le onze du Standard pour affronter La Gantoise est connu

Ce dimanche (18h15), le Standard de Liège affrontera La Gantoise à la Ghelamco Arena lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Philippe Montanier a décidé d'aligner un 5-3-2 contre La Gantoise. Devant Bodart, l'habituelle défense à trois avec Bokadi, Laifis, Dussenne. Sur les flancs, on retrouve Gavory et Fai. Au milieu, Raskin, Cimirot et Bastien. En attaque, Lestienne et Tapsoba.