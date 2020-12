Anderlecht, réduit à 10, se fait peur mais confirme face à Ostende

Cela aura été bien plus difficile pour Anderlecht qu'il l'aurait fallu, mais le KVO n'aura pas réussi à aller prendre un point au Lotto Park.

La poisse frappe décidément Vincent Kompany : alors que le coach anderlechtois semblait enfin avoir trouvé son 11, le voilà forcé de quasi-improviser suite aux absences de dernière minute de Joshua Cullen et Matt Miazga, légèrement blessés. Mieux vaut prévenir que guérir avant un déplacement délicat à Charleroi, mais avec l'absence déjà prévue de Yari Verschaeren, ce sont donc trois changements par rapport au match-référence face à Genk.

Mais Kompany ose : Lucas Lissens fait ses grands débuts et Anouar Ait El-Hadj est aligné dans l'axe, un cran plus bas que d'habitude, dans une composition très offensive. Lissens, qui fait ses grands débuts, sera l'un des joueurs les plus en vue : propre, calme, il s'offrira même une belle intervention glissée dans le rectangle face à Makthar Gueye très frustré au fil de la première période.

Bijou de Nmecha, main fébrile d'Hubert

Les changements n'ont cependant pas coûté sa fluidité à un RSCA bien en jambes et dont le jeu est bien en place. Amuzu, omniprésent dans le dos de la défense ostendaise, sert Michel Vlap dans le rectangle, mais le Néerlandais voit Guillaume Hubert sortir un arrêt de haut vol. Le portier du KVO n'aura pas le temps de sourire, cependant : deux minutes plus tard, Lukas Nmecha récupère, roule Théate et D'Arpino dans la farine et profite d'une erreur de main d'Hubert pour inscrire un vrai bijou (18e, 1-0).

Plus vraiment dangereux jusqu'à la pause, Anderlecht ne sera surtout jamais en danger, le duo made in Neerpede Delcroix-Lissens se montrant intraitable. Amuzu, très en jambes, et un Mukairu un peu plus chipoteur amèneront plusieurs centres, sans danger.

La maîtrise reste anderlechtoise en seconde période : Hjulsager tente bien d'alerter Wellenreuther mais frappe loin au-dessus, avant qu'un superbe travail en une-deux entre Mukairu et Nmecha force Jäkel la faute dans le rectangle sur le Nigérian. L'Allemand inscrit tranquillement son 14e but ... d'une panenka toute en décontraction (58e, 2-0).

Ce n'est qu'à l'heure de jeu que Makthar Gueye s'offre le premier tir cadré ostendais du match, d'une belle retournée sur un centre de Marquet, qui force Wellenreuther à capter en deux temps. Amuzu répond d'une frappe qui passe de peu à côté des buts du KVO. Le match n'est pas encore tué et un fait de match change la dynamique : le jeune Lucas Lissens arrive bien trop en retard sur D'Arpino, qui se tord de douleur - c'est un rouge logique et Anderlecht est à 10 (70e).

Logiquement, les vingt dernières minutes se limiteront presque à un siège des buts de Timon Wellenreuther, Anderlecht se contentant de partir en contre sans succès. Ostende pousse, mais doit s'en remettre à une frappe d'Arthur Théate, terrible, pour faire s'envoler Wellenreuther (81e) ; sur la phase arrêtée suivante, la défense du RSCA s'emmêle les pinceaux et McGeehan n'a qu'à pousser au fond ce qui aurait bien pu être un auto-but stupide de Mykhaylichenko (83e, 2-1).

On le sait, une prestation n'est référence que si elle est suivie d'un résultat, et le RSCA se retrouve donc en position de gâcher la victoire face à Genk en perdant des points ce mardi. Ostende y croit jusqu'au bout : Gueye, puis surtout Ndicka seul côté gauche (88e) frôlent l'égalisation, mais la frappe du latéral passe à côté. Le scénario du match aller (2-2, rappelons-le) ne se reproduira pas : Anderlecht tient bon, et n'est soudain plus qu'à un point du podium ... avant de se rendre à Charleroi, qui en occupe la dernière place !