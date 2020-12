Francky Dury jouera le coup à fond au Bosuil : "Nous avons besoin de points"

Privé de match le week-end dernier pour cause de coronavirus, Zulte Waregem a eu un peu plus de temps de repos et pour préparer deux grosses rencontres contre l'Antwerp puis le STVV, un concurrent direct.

Le match de l'Antwerp marquera le début d'une série de rencontres cruciales : "Les prochaines semaines seront très importantes dans la bataille contre la relégation", analyse Francky Dury pour Het Nieuwsblad. Le match contre le STVV sera à six points, mais Francky Dury insiste pour regarder d'abord vers le Bosuil où ses hommes se déplaceront demain : "Je ne vais pas jouer ce match différemment, juste à cause du match de samedi contre STVV. Nous devons également jouer le coup à fond contre l'Antwerp. Nous n'avons pas le luxe de choisir nos matches, nous avons besoin de points." Dury et Zulte compterons sur la fatigue des hommes de Leko : "l'Antwerp doit digérer un programme très chargé, avec l'Europe et une dernière rencontre à Tottenham sur un rythme élevé. Mais leur noyau est assez large pour jouer sur deux fronts, quand je vois qui était sur le banc le dimanche : Benavente, Ampomah, Lukaku..." Zulte Waregem débute donc une période cruciale pour la suite de sa saison, avec des rencontres face au STVV, Mouscron, le Cercle et Waasland-Beveren : "Ce sera en effet un mois et demi très bizarre avec de nombreux matchs contre des concurrents directs. Nous pourrons faire le point à la fin du mois de janvier. D'ici là, nous avons un grand défi à relever."





