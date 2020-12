Kompany ne s'inquiète pas du tout :" Je n'hésiterai pas une seconde à l'aligner"

Matt Miazga est encore incertain pour le match de vendredi contre Charleroi. L'Américain est sur le retour, mais cela reste à voir. Vincent Kompany a toujours Lucas Lissens à sa disposition, qui a vu rouge mardi.

Vincent Kompany devrait compter sur Lucas Lissens vendredi malgré sa carte rouge contre Ostende. Le jeune défenseur a livré une très bonne prestation contre les Côtiers. "Lucas est déjà si mature à son âge pour un ado. Je l'ai regardé dans les yeux après le match et j'ai compris que ça irait pour lui. Son analyse était également tout à fait juste. Alors non, je ne suis pas inquiet après sa carte rouge. Il a fait une erreur qu'il n'est plus autorisé à faire et il le sait", a expliqué le T1 des Mauves.

Lissens devrait donc jouer si Miazga n'est pas encore à 100%. "Cela dépend de la disponibilité de Matt, mais je n'hésiterai pas une seconde à l'aligner. Mais Lucas a le temps. Il fait les progrès que j'attends de lui. Il a aussi l'attitude d'un vétéran".