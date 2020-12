"Je veux gagner la Ligue des Champions"

L'Argentin, dont l'avenir est incertain, a des ambitions avec la Juventus.

Entre la direction de la Juventus Turin et l’attaquant Paulo Dybala (27 ans, 8 matchs et 1 but en Serie A cette saison), les relations se tendent. En pleine négociation pour une prolongation de contrat de l’Argentin, les deux parties peinent à s’accorder. En attendant, la "Joya" reste focalisée sur les performances de la Vieille Dame et nourrit de grandes ambitions.

"Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions avec la Juventus évidemment. Quand la Juve m'a proposé de porter le numéro 10, j'ai été heureux et très fier. J'espère pouvoir rendre honneur à ce numéro et encore plus à l'emblème que je porte sur la poitrine, qui est le plus important", a clamé l’Albiceleste, visiblement très attaché aux Bianconeri, sur le site du club.