Une machine à marquer néerlandaise au Club de Bruges ?

Les rumeurs vont bon train concernant le futur grand attaquant du Club de Bruges.

Divock Origi, Christian Benteke, Aly Samatta : les noms cités au Club de Bruges sont nombreux mais une chose est sûre, un attaquant débarquera au Jan Breydel cet hiver. Et d'après le média néerlandais Algemeene Dagblad, il débarquerait d'Allemagne : Bas Dost (31 ans), international néerlandais et machine à marquer sous les maillots de Heerenveen, Wolfsbourg et du Sporting Lisbonne, serait le nouveau buteur des Blauw & Zwart.

Son nom avait déjà été cité à Bruges l'été dernier, mais Dost était resté à l'Eintracht Francfort, où il a tenté de se faire une place derrière André Silva, le titulaire habituel. Le Néerlandais a inscrit 4 buts en Bundesliga, mais n'a disputé que 13 matchs toutes compétitions confondues et serait donc cette fois ouvert à un transfert. Bruges se cherchant un buteur et les prestations européennes du Club ayant convaincu Dost, l'affaire serait proche d'être conclue.

Un buteur prolifique

Bas Dost tentera de retrouver le niveau qui était le sien au Sporting Portugal, où il a évolué de 2016 à 2019 avec à la clef pas moins de 93 buts en 127 rencontres. Avant cela, Dost avait remporté le titre de meilleur buteur d'Eredivisie avec Heerenveen, inscrivant 32 buts en 34 matchs de championnat en 2011-2012, avant de rejoindre l'Allemagne où il inscrira au total 48 buts en 117 matchs, mais perdra progressivement sa place.

International néerlandais à 18 reprises, Dost n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois avec les Oranje. Il avait manqué la Coupe du Monde 2014 pour cause de blessure, et avait ensuite été écarté avant le Mondial 2018, ne retrouvant plus la sélection depuis.