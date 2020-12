Le Sporting de Charleroi veut frapper un dernier grand coup avant la trêve

S'ils ont évidemment savouré leur victoire arrachée dans le temps additionnel contre Anderlecht, les Zèbres ont aussi très vite tourné le bouton. Car c'est un autre concurrent direct qui les attendra dimanche prochain. Et Charleroi se déplacera à Anvers avec l'ambition d'y prendre les trois points.

"On aura un peu plus de repos avant l'Antwerp, ça va nous faire du bien", se réjouissait Guillaume Gillet, vendredi soir. Après avoir enchaîné cinq rencontres en seize jours, le Sporting de Charleroi s'octroie une petite pause de près de dix jours.

"Une trêve qui fera du bien"

Idéal pour récupérer, recharger les batteries et préparer le dernier match de l'année, prévu ce dimanche à l'Antwerp. Le dernier match avant une trêve qui, elle aussi, sera accueillie avec plaisir. "On n'a peut-être pas un effectif aussi large que d'autres grands clubs du championnat, donc ça fera du bien", confirme le médian du Sporting.

"Mais, avant ça on veut bien terminer à l'Antwerp, c'est un gros match qui nous attend", prévient Guillaume Gillet. Complètement relancés à la faveur de trois victoires enchaînées en huit jours, les Zèbres ont bien l'intention de poursuivre sur leur lancée sur la pelouse du matricule 1.

"Jouer pour gagner, peu importe l'adversaire"

Même s'ils savent que c'est un client qui les attendra dimanche après-midi. "Depuis le début du championnat, on prend chaque match pour le gagner. Peu importe l'adversaire. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on se déplacera au Bosuil. C'est un beau dernier match qui nous attend et on a à cœur de montrer encore de belles choses", conclut l'ancien Diable Rouge.

Déjà assurés de terminer l'année sur le podium, les Zèbres auront en plus l'occasion de prendre un peu plus leurs aises au classement. Pour aborder la dernière ligne droite de la phase classique avec une belle marge sur les autres candidats au top 4? Réponse dimanche soir.