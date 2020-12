Antwerp-Charleroi, Anderlecht-Beerschot... les arbitres pour le dernier week-end de l'année

L'Union Belge a communiqué les désignations pour le dernier week-end de l'année 2020.

Samedi et dimanche, la Pro League connaîtra sa dernière journée de championnat de l'année 2020, avant, pour la plupart des clubs, une courte trêve hivernale. C'est Monsieur Verboomen qui donnera le coup d'envoi du week-end, samedi après-midi au Club de Bruges, qui reçoit Eupen.

Lothar Dhondt sera chargé de diriger les débats entre le Standard et le STVV, Alexandre Boucaut sifflera le choc entre l'Antwerp et le Sporting de Charleroi, Nicolas Laforge celui entre Anderlecht et le Beerschot, tandis que Jasper Vergroote ponctuera le week-end au sifflet de Malines-Mouscron.