Aad de Mos compare Charles De Ketelaere à une ancienne star de Liverpool et du FC Barcelone

Au cours des derniers mois, tout le monde a été impressionné par Charles De Ketelaere. Même Aad de Mos, le Néerlandais qui n'est pourtant pas si facile à impressionner.

Charles De Ketelaere lui rappelle même une ancienne star de Liverpool et du FC Barcelone. "Il me fait penser à Luis Suárez. Parce qu'il est capable de gérer toutes les positions à l'avant. Il possède une grande perspicacité de jeu et cette capacité à marquer des buts. Il est également ambidextre. Ce Charles De Ketelaere est si bon, le Club peut en être fier et doit le garder le plus longtemps possible maintenant", a expliqué De Mos au Het Laatste Nieuws.

Toutefois, il est encore trop tôt pour parler du Soulier d'Or. "J'ai mis Charles sur mon formulaire de vote mais pour "l'Espoir de l'année". Pour le Soulier d'Or, il est encore un peu tôt. Aujourd'hui, on en fait trop, et les journalistes ont déjà interviewé sa mère 85 fois et sont allés à son ancien club de tennis, mais il viendra inévitablement un moment où ce seraplus calme. Qu'il y ait des critiques, c'est normal aussi. Il faudra aussi qu'il passe par là. Mais ça ira, Charles De Ketelaere a tout pour réussir", a conclu De Mos.