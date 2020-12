Sinan Bolat: "Offrir un autre cadeau de fin d'année aux supporters"

La Gantoise veut finir son année 2020 en force et se rapprocher encore du top 4.

Après avoir surpris le leader sur sa pelouse la semaine dernière, les Buffalos rêvent d'enchaîner, samedi soir à Courtrai. "C'est important pour nous, pour le club et pour les supporters... de bien terminer l'année", insiste le portier turc, héros de la victoire au Jan Breydel.

Sur une série de trois victoires consécutives, la Gantoise a déjà rassuré une partie de ses fans sur ses capacités à revenir au premier plan, après un début de championnat complètement manqué. "Je pense qu'on a offert un beau cadeau aux supporters en gagnant à Bruges, et on espère leur offrir un autre cadeau à Courtrai. Pour montrer qu'on est bien de retour au plus haut niveau", conclut un Sinan Bolat optimiste.