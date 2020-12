Christophe Lepoint ouvre la porte à un départ

Yves Vanderhaeghe a fait monter Christophe Lepoint en seconde mi-temps contre La Gantoise. Le milieu de terrain a eu très peu d'occasions de jouer ces derniers mois et est donc ouvert à un départ.

Christophe Lepoint est monté au jeu à la 75ème minute de jeu ce samedi contre La Gantoise. "Je pensais que nous avions pris un bon départ, mais nous avons arrêté de jouer au football après leur carton rouge. Nous avons eu des moments difficiles", a déclaré le milieu de terrain à l'issue de la rencontre. "Les vingt dernières minutes, nous étions sérieusement en dessous, heureusement il y avait un très bon gardien de but entre les poteaux aujourd'hui. Toutefois, les grandes équipes sont toujours en difficulté ici, nous le savions. Et nous l'avons emporté.Il est maintenant temps de recharger les batteries et nous verrons où nous en sommes en 2021", a souligné le joueur âgé de 36 ans.

Pour Lepoint personnellement, la saison ne se déroule pas du tout comme prévu. Il a à peine le temps de jouer (6 matchs et 238 minutes de jeu) et un transfert est donc l'une des possibilités. "J'ai commencé la saison en tant que titulaire, mais après ma blessure, j'ai à peine joué. Quelque chose comme ça fait mal. J'ai 36 ans, mais je me sens toujours bien. Je suis dans le football depuis assez longtemps pour me remettre en question. C'est clair : je veux jouer plus".

À cet égard, il attend avec impatience ce que le mercato lui apportera. "Si quelque chose arrive, je l'envisagerai certainement", conclut Christophe Lepoint.