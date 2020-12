🎥 Interventions chirurgicales, petit pont : Ritchie De Laet régale face à Charleroi

Le défenseur de l'Antwerp a offert quelques secondes de spectacle lors du choc entre le Great Old et le Sporting de Charleroi.

Ritchie De Laet aura mouillé le maillot face au Sporting de Charleroi et pas seulement à cause des intempéries. Alors que l'Antwerp mène au score et qu'il reste dix minutes de jeu, le défenseur a sorti son plus bel arsenal technique.

Auteur d'un double tacle parfait pour récupérer le ballon, il a enchaîné avec un petit pont de toute beauté sur Saido Berahino. Quelques secondes de pur bonheur pour les amateurs du ballon rond.