Le Beerschot termine l'année diminué : "Ce sont des circonstances difficiles mais il faut faire avec"

Anderlecht partait avec un solide avantage sur le Beerschot ce dimanche : les Anversois ont vécu une préparation très compliquée et auraient pu reporter le match si de nouveaux cas de Covid-19 se déclaraient.

Hernan Losada avait un sourire las en conférence de presse : l'Argentin ne passe pas des fêtes reposantes et le match de ce dimanche a été très difficile à préparer. "Les circonstances sont compliquées, comme vous le savez. Félicitations à Anderlecht qui, en termes d'occasions et d'intensité, n'a pas volé sa victoire", reconnaît-il cependant. "Nous étions bien dans le match jusqu'à ces deux phases qui font tout basculer - celle sur Tissoudali, qui aurait pu être vérifiée par le VAR à mes yeux, et celle du penalty, qui aurait pu ne pas être donné".

Après ça, le RSCA a en effet pris l'ascendant sur un adversaire qui s'étiolera physiquement au fil du match. "Les circonstances, c'est que nous avons pu très peu nous entraîner, certains ont dû se contenter d'entraînements individuels et le verdict pour les derniers tests est arrivé samedi. Et négatif au Covid ne veut pas dire fit pour jouer", pointe Losada.

Nous perdons bien plus que trois points aujourd'hui

"Nous savions que nous avions peu de chance de venir chercher quelque chose ici. Nous espérions pouvoir proposer quelque chose mais ça n'a pas été le cas. Et nous perdons bien plus que trois points, nous perdons aussi Tissoudali et Halaimia", regrette le coach du Beerschot, qui espère pouvoir terminer l'année sur une note positive à Saint-Trond. "Ce sera compliqué vu le peu de récupération, mais nous allons tenter de finir cette fantastique année d'une manière positive".