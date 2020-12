Dimitri de Condé élogieux à l'égard de Maehle : "Un joueur fantastique"

Une belle vidéo de compilation, un maillot signé, mais surtout les louanges d'Erik Gerits et de Dimitri de Condé ont célébré le départ du défenseur danois.

"C'est la première fois que nous faisons cela de cette manière. Je tiens à remercier Joakim pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis fier que nous puissions une fois de plus permettre à un joueur de rejoindre un club de plus haut niveau", a déclaré le directeur général Erik Gerits.

Un Dimitri de Condé visiblement ému s'est également adressé à Maehle. "Joakim est un joueur fantastique et une personne fantastique. Il est devenu le meilleur en Belgique, il a aidé Genk de façon mémorable dans la course au titre. Je lui suis également reconnaissant d'avoir toujours donné le meilleur de lui-même cette saison dans les moments décisifs. Joakim Maehle est un exemple pour tous nos garçons de l'académie. Il travaille dur, il est modeste, c'est un gagnant et il est fier de ce club", conclut le directeur technique.