Le fils de Robert Louis-Dreyfus est le nouveau propriétaire de Sunderland !

Le fils de l'ancien président du Standard Robert Louis-Dreyfus, qui nommait il y a encore peu l'Académie des Rouches, commence jeune sa carrière de dirigeant de club.

Kyril Louis-Dreyfus n'a que 23 ans depuis ce mois de décembre, mais est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de Sunderland. Il reprend ainsi les Black Cats aux mains de Stewart Donald, propriétaire du club mis en lumière par la série Sunderland 'til I die et qui avait repris le club iconique à sa descente en League One (D3). C'est toujours à cet étage que végète Sunderland, après avoir manqué de peu la remontée à plusieurs reprises.

Le jeune fils de Robert Louis-Dreyfus devient le propriétaire le plus précoce d'Angleterre et c'est sa réputation, basée sur les résultats de son père avec l'OM, qui a convaincu Donald de lui céder le club. Les moyens amenés par le tout jeune homme d'affaires sont énormes, et ses ambitions également. Reste à voir s'il pourra ramener Sunderland où il doit être : en Premier League ...