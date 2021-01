Alexandre Grosjean répond aux critiques de Paulo Mpoku: "Ca ne m'affecte pas"

Entre l'éviction de Philippe Montanier, la nomination de Mbaye Leye et les mises à l'écart d'Obbi Oulare et Felipe Avenatti, l'ancien capitaine des Rouches s'est montré assez virulent sur les réseaux sociaux.

Dimanche soir, il a même directement dirigé ses critiques vers Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise. En conférence de presse, le Directeur Général liégeois est revenu sur ses critiques. "C'est un épiphénomène et je ne vais pas m'étendre sur des critiques venant des Emirats Arabes Unis et publiées sur les réseaux sociaux", commence-t-il.

Alexandre Grosjean va même plus loin en affirmant que "ça ne l'affecte pas et que ne le préoccupe pas". "Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le club, le Standard. Et les joueurs dont j'ai envie de parler son ceux qui sont sous contrat avec le Standard. Je n'ai aucun autre commentaire à faire."