Nouveau contrat longue durée pour un jeune Blauw en Zwart

Une prolongation supplémentaire au Club de Bruges.

Après Clinton Mata, Hans Vanaken et Simon Mignolet entre autres, c'est au tour d'un jeune joueur du noyau de Philippe Clement de signer une prolongation avec le Club. Odilon Kossounou a paraphé un nouveau contrat de trois ans et demi avec les Blauw en Zwart.

Arrivé à Bruges il y a un an et demi en provenance d'Hammarby, le jeune défenseur ivoirien a rapidement trouvé ses marques dans la Venise du Nord. Cette saison, il est d'ailleurs régulièrement titulaire dans la défense brugeoise: il a débuté 12 des 15 dernières rencontres du Club en championnat et participé à cinq des six rencontres disputées par Bruges en Ligue des Champions.